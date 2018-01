8 flop di mercato a gennaio: il peggiore è...

5- José Mari al Milan, gennaio 1999

Con lo spagnolo, che vestì la maglia del Milan per tre anni, bisogna necessariamente partire dall’investimento: 40 miliardi di lire. E considerando i prezzi di allora suona ancora di più come un’enormità, visto anche e soprattutto il suo rendimento. Col Milan gioca in totale 75 partite ma segna solo 14 gol, appena 5 in Serie A, non un granché per un bomber come avrebbe dovuto essere.