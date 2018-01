La Lazio blinda Luis Alberto

Alzi la mano chi l'aveva previsto. Poche, pochissime. Ai più fortunati va dato il giusto merito. Perché questo Luis Alberto è davvero una rivelazione, una delle più inaspettate della Serie A. 27 presenze stagionali, 7 gol e 11 assist. E pensare che l'anno scorso "stava per smettere". Wonderful Luis Alberto, tant'è che la Lazio ha ormai pensato di blindarlo: la proposta di rinnovo è lì sul tavolo, accordo quasi raggiunto fino al 2022 (era in scadenza nel 2021) e aumento dell'ingaggio (guadagnerà come Milinkovic, già blindato fino al 2022). Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di diversi club, tra cui il Barcellona di Valverde, ma Luis Alberto sta bene a Roma e vuole continuare con la Lazio. L'ha ribadito anche il suo agente: "Presto l'incontro con la società". I biancocelesti l'hanno aspettato e valorizzato, pagandolo appena 4 milioni. Ora vale almeno 8 volte di più: wonderful Luis, che rivelazione in Serie A.

Milinkovic-Savic a gennaio non si muove

Dalla scoperta.. alla certezza. Ormai una delle più belle in questo campionato: Milinkovic-Savic sta disputando un'altra grande stagione, 7 gol tra tutte le competizioni. Record eguagliato. E il mercato corre veloce insieme alle prestazioni del gigante serbo, già nel mirino di diversi club. Lotito non fa sconti, in estate ha rifiutato un'offerta di 70 milioni e gli ammiccamenti della Juve, che aveva fatto un sondaggio esplorativo. Una sola risposta dalla Lazio: "Non si muove". Nemmeno in questa finestra di mercato, dove i biancocelesti non intendono privarsi dei propri gioielli per puntare all'Europa. Milinkovic ha rinnovato fino al 2022, è uno dei perni del centrocampo e punta la Champions con Inzaghi&co. Le big devono guardare altrove. Per ora.

Da Marchetti agli esuberi, le altre trattative

Acquisti, rinnovi, le big sui gioielli. Infine le uscite: la Lazio ha diversi giocatori da piazzare, fin qui ha mandato soltanto Palombi a giocare in prestito alla Salernitana. Attaccante, classe '96, tre presenze da titolare in stagione e ora la chance di essere un protagonista in Serie B. Palombi in prestito fino a giugno, fin qui è l'unica operazione in uscita della Lazio. Luca Germoni, invece, è passato dal Parma al Perugia per giocare di più. E gli altri? Luca Crecco potrebbe finire a giocare in prestito, il suo agente ha confermato di aver incontrato il Benevento, dove tra l'altro giocano sia Lombardi che Cataldi, entrambi in prestito dalla Lazio. E' un'ipotesi. Mauricio invece - reintegrato per l'emergenza-infortuni - ha richieste dal Brasile e potrebbe tornare in patria, mentre resta da sistemare la situazione del secondo portiere. Ivan Vargic non ha convinto Inzaghi, Tare cercherà di piazzarlo ma non è semplice. Guido Guerrieri potrebbe scalare le gerarchie e ricoprire il ruolo di vice-Strakosha. Si vedrà. L'ipotesi di un reintegro di Marchetti, al momento, non trova conferme (l'ex Cagliari è attualmente fuori rosa e si allena a Formello insieme agli altri esuberi). In cerca di una sistemazione i vari Ikonomidis ('95), Dovidio ('97), Rozzi ('94), Djordjevic ('87), Tounkara ('96), Perea ('93) e Prce ('95)