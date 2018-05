Questione di fiducia

L’elemento decisivo, nella scelta di Rafinha di rimettersi in gioco, è stato la fiducia dell’Inter sul suo recupero. “Dopo l’infortunio – ha spiegato il giocatore – volevo soltanto avere spazio. I nerazzurri hanno creduto in me da subito e sapevo che non avrei avuto molti minuti a Barcellona. Ora mi sento bene, l’adattamento è stato straordinario grazie al supporto dei compagni, dei tifosi e dell’allenatore. Sono molto felice di poter giocare a un certo livello”. A proposito di compagni di squadra, il centrocampista ha parlato di quelli con cui ha legato di più: “Icardi lo conosco da quando avevamo 16 anni, mi ha spiegato molto di come funziona l’Inter. Poi ho subito fatto amicizia con Miranda e Dalbert, brasiliani come me, e Cancelo che è portoghese. Stiamo sempre insieme”.

Milano e i Mondiali

L’ambientamento è andato bene anche in città: “Milano è bella e piena di vita, ora che il tempo sta migliorando sarà più bello anche uscire e divertirsi”. Ma qualche pensiero al suo Brasile lo fa, specialmente sulla possibilità di andare ai Mondiali. “È il sogno di chiunque, anche se so che sarà molto difficile. Lavoro affinché possa tornare presto in nazionale” ha concluso Rafinha.