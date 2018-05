Donnarumma, ultima partita in rossonero?

Partendo dalla porta, il primo a lasciare il Milan potrebbe essere Gianluigi Donnarmma, sul quale è forte l’interesse di diversi club europei. Quella contro la Fiorentina potrebbe davvero essere l’ultima partita in rossonero per il classe ’99, anche se al momento non ci sono offerte concrete e bisognerà capire se queste, eventualmente, possano essere o meno allettanti per la società. Ma quali sarebbero le cifre da prendere in considerazione per un’eventuale cessione di Donnarumma? Il riferimento potrebbe essere quello della doppia clausola (poi non firmata e quindi non depositata) ipotizzata in occasione del rinnovo: 70 milioni in caso di qualificazione in Europa, 40 senza. L'idea del Milan è che il valore di Donnarumma sia rimasto tale, ma dopo un'annata di alti e bassi la percezione è che sarà difficile che arrivino offerte di valore simile. Una soluzione potrebbe dunque trovarsi in una via di mezzo, ovverosia 45/50 milioni, ma molto dipenderà dal mercato e dalla volontà di altri club di investire sul giovane portiere rossonero. In Europa, potrebbero essere interessate a Donnarumma Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester United, Arsenal e Liverpool