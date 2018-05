La garanzia che dà Ancelotti al Napoli, ricorda molto la garanzia che quella che ebbe la Roma prendendo Fabio Capello. Quando si prende un allenatore di questa portata e con questo passato, diventa automatico aspettarsi un mercato fatto di grandi giocatori. Il Napoli non è andato a prendere Ancelotti con gli ultimi soldi del suo bilancio, sapendo di non poter acquistare nessuno. In quel caso, sarebbe stato lo stesso Ancelotti a non accettare la proposta del Napoli. Ancelotti al Napoli è segnale di grande competitività da parte del club, da subito: credo non ci saranno giovani nel piano di Ancelotti, Ancelotti non è un allenatori da giovani. È un allenatore da squadra pronta per vincere ad alti i livelli.