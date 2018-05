In Liga ha ritrovato gol e sorrisi, ma il suo futuro è ancora tutto da decidere: parliamo di Carlos Bacca, attaccante colombiano grande protagonista nell'ultima stagione al Villarreal, formazione con cui ha realizzato ben 18 gol (15 solo in campionato). La società spagnola, infatti, non ha ancora esercitato il diritto di riscatto (fissato a 15.5 milioni di euro), con il calciatore dunque che – se le cose non cambieranno – farà rientro al Milan, società proprietaria del cartellino. Bacca però non ha alcun dubbio su quale sia la soluzione migliore per il futuro, un messaggio ribadito nuovamente ai microfoni di AS: "Devo dire grazie al Villarreal se sono ai Mondiali, ci tenevo tantissimo a partecipare a questa competizione. Al Milan non ero più nella mia forma migliore, ho ritrovato la felicità e il buon gioco in Spagna, grazie a Dio", le parole pronunciate dall'attaccante classe 1986 dal ritiro della Colombia che, casualità, sta preparando il prossimo Mondiale nel centro sportivo di Milanello, sede degli allenamenti del Milan.

Quale futuro per Bacca? Il Villarreal vuole lo sconto

Un braccio di ferro dunque tra il Villarreal e il Milan, con la società inglese che non sembra intenzionata a pagare i 15.5 milioni di euro stabiliti per il riscatto del cartellino (2.5 invece sono già stati versati al Milan come costo del prestito oneroso) e i rossoneri che non hanno intenzione di fare sconti. "Per quanto riguarda l'attacco, rientrerà Bacca, pensiamo di cambiare due attaccanti per prendere un grande centravanti", le parole delle scorse settimane del direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli. Un ritorno, quello di Bacca, che sicuramente non farebbe felice il colombiano che ha più volte manifestato senza mezze misure la sua volontà di rimanere a giocare in Spagna, al Villarreal.