Sei mesi più che positivi in nerazzurro e un futuro ancora tutto da decidere: Rafinha, centrocampista classe 1993, attende di conoscere se il suo futuro sarà ancora all'Inter o se farà ritorno al Barcellona, club proprietaria del cartellino. La società di Suning infatti ha la possibilità di riscattare il cartellino versando nelle casse del club blaugrana 35 milioni di euro (più altri 3 legati a eventuali bonus): giorni, settimane dunque decisivi per capire le strategie nerazzurre. "La permanenza a Milano dipende tutta dall'Inter, non certo da noi. Non so se avremo novità entro il 30 giugno o da luglio in poi, stiamo solo aspettando che l'Inter si muova con il Barcellona, solo questo", le parole rilasciate da Mazinho, agente e padre di Rafinha, in un’intervista esclusiva rilasciata a FcInter1908.it.

Rafinha resta all’Inter? Il padre: "Felice a Milano"

Mazinho ha poi aggiunto: "Posso dire che Rafinha in questi mesi a Milano è stato contentissimo ma tutto dipende dall'accordo tra Inter e Barcellona. Lui è stato felice, adesso sono i nerazzurri che devono andare a Barcellona per parlare", ha concluso il papà di Rafinha. Un segnale dunque importante da parte dell'entourage del calciatore, che ha voluto sottolineare come il centrocampista sia rimasto felice della sua esperienza in nerazzurro. 17 presenze, due gol, tre assist e un rendimento in crescendo di pari passo con una ritrovata forma fisica dopo la lunga inattività per infortunio: questi i numeri di Rafinha in maglia nerazzurra.