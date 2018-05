"L'Italia deve ripartire dai giovani. Tornare in Serie A, perché no?"

Il discorso ritorna inevitabilmente sul tema Nazionale quando mancano solo due settimane all'inizio della Coppa del Mondo: "Mai mi sarei aspettato l'Italia fuori dal Mondiale - aggiunge il mister transalpino -, ma spero che sia l'ultima volta. Di spiegarne le ragioni non sono in grado, ma forse il motivo è che giocano troppi stranieri. I talenti ci sono, ma potrebbero essercene di più, e soprattutto giocano poco. I nostri centri federali in tal senso invece funzionano e produciamo ottimi calciatori, anche se magari alla fine finiscono per giocare all'estero. Nella Francia possiamo contare su gente come Griezmann, Varane, Kanté, anche se potrebbe essere il Mondiale di Mbappé: è un giocatore formidabile. Con questa squadra abbiamo la chance di vincere il torneo o almeno arrivare tra le prime quattro". Di allenare la Nazionale però Garcia al momento non ci pensa: "Comincierò a farlo quando non avrò più la voglia di allenare tutti i giorni, ma per adesso non intendo smettere". L'ex Lille e Roma racconta anche la crescita del calcio francese: "I nostri dirigenti stanno lavorando bene - spiega -, infatti abbiamo venduto i diritti tv per 1,2 miliardi. Da voi invece si litiga tanto, come in politica. Per noi l'importante sarebbe aggiungere la 4^ squadra in Champions. Il Marsiglia è il club con più tifosi ma non ce l'ha fatta a qualificarsi. Da noi comunque in pratica è come se si lottasse per il 2° posto perché c'è il Psg, ma è un po' quello che è successo negli ultimi anni in Serie A con la Juve". Su un suo possibile ritorno in Italia infine Rudi Garcia non chiude le porte: "Perché no?".