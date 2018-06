Accelerata chissà forse decisiva, la Juventus prova a stringere per portare Mattia Perin in bianconero nella prossima stagione. Il portiere del Genoa è infatti un obiettivo ormai dichiarato da tempo da parte della società del presidente Agnelli, che adesso sta muovendo passi concreti per provare a portare a termine l'operazione. Proprio in questi minuti infatti è in corso a Milano un incontro tra il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici e l'agente di Mattia Perin, Alessandro Lucci: il portiere del Genoa sembra ormai aver deciso di lasciare il Genoa per trasferirsi alla Juventus, e l'incontro di questo pomeriggio potrebbe accelerare di fatto la trattativa. Colloqui in corso per cercare di far incastrare tutti i tasselli, così da arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Perin con Szczesny: la strategia della Juventus

Dopo l'addio ai colori bianconeri di Gigi Buffon, infatti, proprio l'amministratore delegato bianconero Beppe Marotta ha più volte affermato la necessità di avere in rosa due portieri di primo livello: e se Wojciech Szczesny sarà sicuramente uno dei portieri della prossima stagione, l'altro potrebbe essere proprio Mattia Perin.