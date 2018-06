Asamoah, de Vrij, Lautaro Martinez: il mercato in entrata dell’Inter è già partito, con grandi nomi. E non è finito, perché il riscatto di Rafinha potrebbe impreziosirlo ulteriormente. Ma i nerazzurri si stanno muovendo anche in uscita, con Kondogbia che è stato acquistato a titolo definitivo dal Valencia. Nelle ultime ore, invece, il Borussia Mönchengladbach ha avviato i contatti con l’Inter per Henrique Dalbert, il laterale di difesa arrivato nello scorso calciomercato estivo dal Nizza. Indicativamente, è stato anche già fissato il prezzo: lo stesso dell’acquisto, ovvero 20 milioni più 6 di bonus, con i nerazzurri che hanno aperto anche alla possibilità del prestito con diritto di riscatto. Il difensore, peraltro, nelle scorse settimane era stato cercato anche dal Borussia Dortmund (dove ritroverebbe l’allenatore ai tempi del Nizza, Lucien Favre), con cui però la trattativa non è proseguita.