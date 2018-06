Un anno fa, per la stampa italiana, Radja Nainggolan sembrava già destinato a seguire Luciano Spalletti all’Inter, ma il rinnovo con la Roma firmato con malizia proprio su una tovaglia nerazzurra aveva bloccato il possibile trasferimento. Nainggolan arrivava dalla miglior stagione della carriera dal punto di vista realizzativo (14 gol in tutto), grazie all’intuizione con cui Spalletti lo aveva trasformato in trequartista per sfruttare il suo strapotere atletico più vicino alla porta avversaria.

A distanza di un anno la cessione all’Inter sembra più concreta e non è un mistero che Spalletti abbia avuto un ruolo decisivo. Ci sono diverse dichiarazioni che sottolineano quanto l’allenatore nerazzurro apprezzi Nainggolan, prima di un derby con la Lazio quando era ancora seduto sulla panchina giallorossa, ad esempio, Spalletti descriveva il belga con parole di questo tenore: «È l’evoluzione della specie del calciatore. Se nei hai dieci viene fuori una squadra fortissima anche senza ruoli specifici. Radja è un animale raro».

Da che stagione viene Radja?

Nell’ultima stagione Nainggolan non si è ripetuto ai livelli toccati nell’anno e mezzo con Spalletti. Il dato più evidente è che in campionato ha segnato solo 4 gol, mentre nell’annata precedente con Spalletti ne aveva segnati ben 11. Si è sottolineato poco, invece, il fatto che abbia servito 9 assist, il miglior dato tra i giallorossi. Nella stagione 2016/17 gli assist erano stati 5, ma va detto che il belga non ha bilanciato la riduzione dei gol segnati con un deciso incremento delle responsabilità creative. Negli ultimi due campionati la frequenza con cui ha messo un compagno in condizione di tirare è stata identica: due volte per 90 minuti in media.

Nonostante la somma di gol e assist (13) nell’ultimo campionato non sia stata molto più bassa di quella raggiunta l’anno precedente con Spalletti (16), Nainggolan ha dato l’impressione di non trovarsi molto a suo agio nel sistema più rigido di Eusebio Di Francesco. L’allenatore giallorosso ha intuito presto che il dinamismo del belga non poteva essere rinchiuso in movimenti preordinati, ma anche concedendogli un certo margine di libertà, evitandogli i tagli sulla fascia per occupare la zona di fianco ai mediani avversari, Nainggolan non ha avuto molte occasioni per inserirsi negli spazi creati da Dzeko, un compito che nelle idee di gioco di Di Francesco spetta più che altro agli esterni d’attacco. In campionato ha segnato un solo gol con un inserimento in area, contro il Verona alla quarta giornata.

Più che il cambio di ruolo (Di Francesco lo ha utilizzato prevalentemente da mezzala, ma non sono mancate le occasioni in cui lo ha schierato trequartista o anche esterno, contro il Torino), sul rendimento di Nainggolan ha pesato la diversa impostazione data da Di Francesco alla fase offensiva della Roma. Spalletti aveva combinato con molta lucidità le caratteristiche di Dzeko, Salah e Nainggolan, preferendo attaccare con molto spazio davanti per sfruttare la velocità di Salah ed esaltando l’abilità di Dzeko nel gioco di sponda avvicinandogli Nainggolan e dando al belga la possibilità di correre, con o senza palla, negli spazi aperti dal centravanti bosniaco.