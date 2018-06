Si muove il calciomercato di Serie A. L’Atalanta, in particolare, continua a lavorare sui giovani. Dopo aver già preso Bettella dall’Inter, Reca dal Wisla Plock e Tumminello dalla Roma, la società bergamasca ha chiuso nelle ultime ore anche per Marco Varnier, difensore del Cittadella e della Nazionale U21. Il classe 1998 è stato uno dei migliori giocatori della Serie B (anche 2 gol in stagione), capace di guidare i granata fino ai playoff per la Serie A. Nonostante la giovane età, l’investimento dell’Atalanta è stato importante: 5 i milioni di euro versati nelle casse del Cittadella per averlo, a breve l’ufficialità. I nerazzurri seguono intanto anche Christian Kouame, promettente attaccante classe 1997.

Spal, preso Milinkovic-Savic in prestito

Anche la Spal è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della seconda stagione in Serie A. Negli ultimi giorni sono stati ufficializzati gli acquisti di Fares dall’Hellas Verona e di Dickmann dal Novara. Ora è invece il momento di Vanja Milinkovic-Savic: il portiere serbo, fratello del talento della Lazio Sergej, ha trovato poco spazio nell’ultima stagione al Torino e sarà il primo portiere nel club di Ferrara (dopo l’addio di Meret, destinato al Napoli), dove andrà in prestito secco. Accordo già trovato tra le parti.