Pastore, Coric, Kluivert, Marcano e tanti altri, non si contano più. E' una Roma che corre veloce sul mercato e cerca di sorpassare tutti. L'ultimo nome per il centrocampo è una vecchia conoscenza delle trattative nostrane, Hector Herrera del Porto (già cercato dal Napoli in più sessioni di mercato). Herrera è un classe '90, gioca nel Porto - 45 presenze e 5 reti nell'ultima stagione, conclusa da Campione di Portogallo - adesso è impegnato col suo Messico durante il Mondiale di Russia (giocherà gli ottavi di finale col Brasile). Monchi l'ha puntato da un po' e sta cercando di trovare l'intesa, ma i portoghesi chiedono molto. Troppo. Difficile accordarsi in questa situazione. Tuttavia, il ds spagnolo sta cercando di trovare un accordo con Herrera per il prossimo anno, visto che il suo contratto scadrà a giugno 2019. Un tentativo di anticipare l'eventuale concorrenza bloccando subito il giocatore. Ci provano. Herrera è nei pensieri della Roma e di Monchi, non solo per questa sessione di mercato.