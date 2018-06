Un Mondiale già finito con la sua Serbia eliminata nella fase a gironi e adesso il calciomercato che potrebbe vederlo come grande protagonista nei prossimi giorni, settimane: Sergej Milinkovic-Savic è uno dei calciatori più ambiti dai top club europei e il centrocampista della Lazio lascia aperte le porte sul suo futuro. "Ora mi riposo. Torno a casa, alla Lazio, dove ho un contratto. Poi vedremo se resto o vado via, dipende dal presidente Lotito e dal ds Tare. Parlerò con loro. La quotazione da 150 milioni di euro non è un peso, ma una motivazione a fare meglio. Ai tifosi della Lazio dico che ho passato tre anni bellissimi e che comunque mi resteranno nel cuore. Ora rientro e vedrò se restare o se andare. Dipende dalla società. Con Tare ci sentiamo dopo ogni partita e ho parlato anche con Inzaghi due o tre volte", le parole rilasciate da Sergej Milinkovic-Savic alla Gazzetta dello Sport.

Milinkovic-Savic: "La Juve è una grande squadra. E a Torino c'è già mio fratello"

"Meglio Italia o estero in caso di addio alla Lazio? Ci penso fra qualche giorno", le parole di Sergej Milinkovic-Savic. Che poi strizza l’occhio alla Juventus, squadra che da tempo ha messo gli occhi su di lui: "La Juve è una grande squadra, al top in Italia: lo si vede dagli scudetti e dalle Coppe Italia in bacheca. In più c'è anche mio fratello a Torino, anche se devo vedere cosa fa lui. Vorrebbe giocare un po' di più, ma Sirigu è un grande portiere. Non è che io seguirò mio fratello, ma la famiglia per me è importante", ha aggiunto. "Lotito è interessato a Grujic? Ho letto e gli ho detto che se va a Roma si troverà bene. Gli lascio direttamente maglia e armadietto? Ehi, io non ho detto che vado via dalla Lazio…", ha concluso Sergej Milinkovic-Savic.