Obiettivo Vrsaljko, giorni decisivi per Malcom

Tra l'Inter e Sime Vrsaljko c'è ancora distanza. I nerazzurri vogliono riportare in Serie A il terzino croato, all'Atletico Madrid dal 2016 dopo i due campionati disputati col Sassuolo. Ma l'accordo ancora si trova: Spalletti lo ha chiesto soltanto in prestito, i Colchoneros vorrebbero un altro tipo di formula per dare l'ok al trasferimento. Si continua a lavorare per trovare una soluzione. L'alternativa è Aleix Vidal, terzino del Barcellona classe '89. Riguardo Malcom invece, esterno d'attacco del Bordeaux classe '97, siamo arrivati ai giorni decisivi: la settimana prossima sarà importante per capire come l'affare andrà a finire. I nerazzurri hanno chiesto il brasiliano in prestito con diritto di riscatto, i francesi hanno accettato la formula ma c'è ancora distanza sulle cifre (il Bordeaux vorrebbe almeno 8 milioni per il prestito oneroso e altri 30 per il riscatto). Inoltre, Malcom non si è presentato alla ripresa degli allenamenti e fa pressione al club per il trasferimento. Vuole solo l'Inter.