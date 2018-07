Comincia a prendere forma la nuova Sampdoria targata Walter Sabatini. Da poco responsabile dell’area tecnica del club blucerchiato, l’ex dirigente di Roma e Inter ha già messo a segno i suoi primi colpi. Si tratta di Jakub Jankto e Antonino La Gumina, i primi rinforzi da regalare a Marco Giampaolo in vista della prossima stagione. Sempre più vicini i due giocatori, per i quali la società del presidente Massimo Ferrero ha avuto dei nuovi incontri anche nella giornata di martedì. Per Jankto, centrocampista ceco classe ’96 dell’Udinese, la Sampdoria sta per chiudere l’affare in prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 15 milioni di euro, ai quali verrà aggiunta anche una percentuale sulla possibile futura rivendita. Distanza minima, invece, per l’attaccante classe ’96 del Palermo: l’offerta blucerchiata è di 6,5 milioni di euro più 2 di bonus, la richiesta rosanero è invece di 7 milioni più 2 di bonus. Non soltanto Jankto e La Gumina, in dirittura d’arrivo anche l’operazione che dovrebbe portare a Genova per una cifra di circa 3 milioni di euro Jandrei, portiere della Chapecoense.