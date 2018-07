C'è il sì di Locatelli

Non solo Boateng per il centrocampo del Sassuolo, la società neroverde infatti segue con determinazione anche Manuel Locatelli. C’è già il sì del giocatore al trasferimento, resta dunque da trovare adesso l’accordo con il Milan che, per privarsi del centrocampista classe '98, chiede una cifra importante che ha al momento frenato l’entusiasmo del club del presidente Squinzi.

Acerbi addio?

Chi potrebbe lasciare il Sassuolo è invece Francesco Acerbi, sul quale c'è il forte interesse della Lazio. Il giocatore non si è presentato nella giornata di martedì alle visite mediche fissate con il suo club di appartenenza, chiaro segnale di come il classe ’88 voglia forzare la mano per indurre la società a lasciarlo partire. Tra domanda e offerta c’è sempre una distanza di due milioni di euro, una cifra che Sassuolo e Lazio proveranno a ridurre nei prossimi giorni per chiudere definitivamente la trattativa.