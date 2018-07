Da una parte il sogno dei tifosi bianconeri di vedere in Italia uno dei più grandi calciatori dell'era moderna, dall'altra l'incubo dei tifosi del Real di veder partire dopo nove anni uno dei simboli del madridismo. Cristiano Ronaldo alla Juventus sarebbe un'operazione che andrebbe a sconvolgere il mercato italiano e, in generale, di tutto il mondo del calcio. Ma, al di là degli aspetti meramente economici e dei discorsi sulla fattibilità di quest'operazione, in queste ore c'è la grande attesa dei tifosi, che vogliono conoscere il futuro del fuoriclasse in portoghese. E se in Italia ci sono gli juventini a sognare l'arrivo di CR7, in Spagna i tifosi del Real Madrid sperano che si ricomponga la frattura con Florentino Perez. E, nel popolo blanco, c'è anche chi si è portato avanti, regalandosi l'ennesima maglia di Ronaldo perchè "potrebbe essere l'ultima". Un signore ne ha addirittura comprate sei nello store ufficiale vicino al Santiago Bernabeu. Il motivo? "Volevo che ognuno dei miei figli ne avesse una da grande". Un gesto che testimonia cosa Cristiano Ronaldo rappresenti per i tifosi del Real Madrid. Simbolo del madridismo, fuoriclasse assoluto degli ultimi anni. Quattro Champions League conquistate con i blancos, l'ultima contro il Liverpool nella notte di Kiev. L'ultima partita con la maglia del Real Madrid? In attesa di scoprirlo, è partita la caccia alla maglia di Cristiano Ronaldo, che è andata a ruba nelle ultime ore negli store ufficiale del club spagnolo.

La reazione dei tifosi del Real Madrid

L'addio di CR7 è un incubo che i tifosi madridisti sperano di non vivere. Passeggiando per Madrid, in queste ore, non si parla d'altro. Dopo la finale di Champions League contro il Liverpool il primo segnale, con le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo che hanno fatto tremare i tifosi del Real. Ora le voci di un possibile passaggio alla Juventus, che hanno fatto il giro del mondo. "Cristiano Ronaldo deve restare con noi", grida la maggior parte del pubblico madridista. Ma c'è anche chi va oltre, chi pensa che le vittorie di una gloriosa società come il Real Madrid non dipendano da un solo giocatore. "Che vada via e venga un altro calciatore più forte. A noi interessa vincere la 14^ Champions League, va bene anche con un altro giocatore. L'ultima, ad esempio, l'ha vinta Gareth Bale. Quindi se Cristiano vuole andar via o vuol restare, è assolutamente indifferente", dice un tifoso. Dalle parti del Santiago Bernabeu di fuoriclasse ne hanno visti tanti, ma certamente l'addio di Cristiano Ronaldo sarebbe un duro colpo per i tifosi del Real Madrid.