Importante rinforzo per il Torino, che ha acquistato dal Genoa il difensore Armando Izzo. Operazione da 10 milioni di euro totali per la società granata, che ha regalato a Walter Mazzarri un calciatore che lo stesso allenatore conosce molto bene. Izzo, infatti, cresceva nel Napoli proprio mentre Mazzarri allenava la squadra azzurra, i due si ritrovano ora al Torino a distanza di anni. "La presenza di Walter Mazzarri e Giuseppe Santoro ha influito, mi hanno voluto a tutti i costi ed è stata una cosa importante – ha dichiarato a Sky Sport - Prima ero un ragazzino, ora sono padre di due bambine. Mazzarri mi comprò le scarpe quando non le avevo, andavo al campo con le scarpe da ginnastica. E' un gesto che non dimenticherò mai, lo porterò sempre dentro di me. Avrò l'onore di averlo nuovamente come allenatore, sono felice”. E un pensiero va al derby, che Izzo potrebbe giocare contro Cristiano Ronaldo se quest'ultimo dovesse passare alla Juventus: “Sarebbe bello incontrarlo, so cosa significa il derby di Torino e non vedo l'ora di giocarlo".

"Felice di indossare la maglia del Torino"

Infine, sulla scelta di andare al Torino aggiunge: "Ho scelto questa società perchè mi ha cercato tanto e mi ha voluto a tutti i costi, questa è stata una cosa che mi ha colpito – prosegue - Poi il Torino è una squadra che m'ispira tanto, sono felice di poter vestire questa maglia. I dirigenti mi hanno chiesto massimo impegno e professionalità, io li ringrazio per avermi permesso di vestire questa maglia e voglio ricambiare la loro fiducia".