Non è di certo una sorpresa, ma ora abbiamo una data e dunque una sicurezza in più: lunedì 9 luglio Gianluigi Buffon verrà presentato come nuovo portiere del Psg. La notizia, che conferma ciò che da mesi e per primi vi abbiamo detto, arriva diretammente dal nostro Alessandro Alciato, che da mesi sta seguendo l'evoluzione del futuro di Buffon. Solo qualche giorno fa lo stesso ex numero 1 della Juve, proprio ai nostri microfoni, aveva continuato a eludere l'argomento, rispondendo con un generico "vedremo se andare avanti", ma la realtà dei fatti è completamente diversa. Lunedì (o forse già domenica) il portiere sbarcherà a Parigi e verrà presentato in grande stile, come il top player che è, con tanto di Tour Eiffel illuminata e gigantografia in bella vista. Un po' come successo la scorsa stagione per Neymar. La conferenza nella sala stampa dello stadio, un giro sul campo per le prime foto in divisa ufficiale, poi la firma sul contratto che lo legherà alla società di El Khelaifi per la prossima stagione con opzione per un altro anno. Tutto con un sogno e un obiettivo nel cuore e nell'animo: alzare quella benedetta Champions che manca ancora nella bacheca personale dei trofei di Gigi. Non c'è solo Ronaldo alla Juventus, dunque. Il mercato dei campioni ultra trentenni tiene decisamente banco.