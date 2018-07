Il solito annuncio, anche per Orestis Karnezis: una foto che lo ritrae con Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nell’atto di firmare il contratto. Il portiere greco arriva insieme ad Alex Meret dall’Udinese e costituiranno le prime due scelte della prossima stagione. Il giocatore è reduce da una stagione al Watford, squadra inglese sempre di proprietà della famiglia Pozzo, dove ha collezionato 16 presenze. Titolare anche in nazionale, Karnezis è un profilo d’esperienza che potrà assistere Meret nel suo percorso di crescita e soprattutto è un portiere di sicura affidabilità, che settimana prossima compirà 33 anni. L’operazione per il Napoli ha avuto un costo complessivo di 24,5 milioni di euro più 3 di bonus: 22,5 milioni più 3 di bonus per Meret, 2,5 milioni per Karnezis. Al greco è stato sottoposto un contratto triennale con opzione per un'altra stagione. I due estremi difensori hanno svolto in mattinata le visite mediche a Villa Stuart, per poi recarsi agli uffici romani della Filmauro dove si procede generalmente alla firma sui documenti.