Marca fa riferimento in prima pagina alla clausola di Ronaldo: "Il Real Madrid sostiene che la clausola sia di un miliardo". La clausola rescissoria da un miliardo di euro sarebbe stata rimossa lo scorso gennaio, aspetto che ha portato CR7 a valutare un trasferimento in estate. Perez avrebbe concesso questa possibilità, ma non se ad acquistarlo fosse stata una squadra spagnola, il Psg o un top club della Premier League (in questi casi sarebbe rimasta valida la clausola da 1 miliardo). La Juventus al momento aspetta da Jorge Mendes l'ok sulla cifra d'uscita dal Real Madrid, che dovrebbe essere di 100 milioni, con un ingaggio al portoghese di 30 milioni netti per 4 anni. Quei 100 milioni non rappresenterebbero una clausola esercitabile, bensì un gentleman agreement tra il Real Madrid e Cristiano Ronaldo, un accordo verbale ancora valido, a meno che Florentino Perez non torni sui suoi passi al momento dell'eventuale cessione. I bianconeri quindi aspettano che Mendes confermi le condizioni per il trasferimento in bianconero, dato che Ronaldo gradisce la destinazione Juventus.