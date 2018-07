Cristiano Ronaldo è la persona più cercata su Google, e anche su Facebook. Una psicosi totale sul suo futuro: verrà in Italia? A Torino nella Juve? Il web si interroga, sui social impazzano gli hashtag. Tutti ne parlano su tutte le piattaforme, e una clamorosa svolta per conoscere ancora meglio il campionissimo portoghese potrebbe arrivare proprio da Facebook, con una docu-serie di 13 puntate sulla sua vita. Immaginate i tifosi bianconeri, che seguirebbero con ancora più entusiasmo la sua vita dovesse realmente concretizzarsi il colpo del secolo. Un modo per raccontarsi, dentro e fuori dal campo allo stesso modo di Tom Brady, quando per la nuova piattaforma Facebook Watch andò in onda un documentario sulla vita del quarterback dei New England Patriots.