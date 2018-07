Lo sfondo potrebbe anche essere un abbinamento casuale. Lo Stadium di Torino forse rappresenta già il secondo indizio. Ne servirebbe il terzo per farne una prova, a meno che i manuali di investigazione non vengano riscritti da capo. Perché di indizi su CR7-Juve, in realtà, ce ne sono già molti. Tanti verso la direzione dell’affare del secolo. Compreso quello del sito di intimo del portoghese, cr-underwaer.com, dove in home page c’è ovviamente lui, il campionissimo ancora del Real Madrid, ovviamente in boxer - quelli della sua linea personale - poggiato su uno sfondo dai colori forse non poi così tanto casuali: bianco e nero. Bianco che abbraccia il nero, sperano di poter dire i tifosi della Juve, che potranno cantare il loro inno anche, magari, con un fenomeno in più in campo. Dove? Ovviamene allo Stadium, anch’esso presente sul sito del portoghese.