Cristiano Ronaldo vuole solo la Juventus: Jorge Mendes discute ancora con la dirigenza del Real Madrid. L'operazione non è di certo tra le più semplici per Marotta e Paratici. I tifosi bianconeri aspettano e ogni piccolo segnale potrebbe essere quello decisivo. In Italia però c'è anche un altro "esercito" che sarebbe contento di vedere CR7 in Serie A: quello dei fantallenatori. Per anni, tra il serio e il faceto, tutti noi abbiamo pensato al fanta spagnolo e alle aste per Ronaldo e Messi. Il realtà il giochino che tutta l'Italia ama, non è così famoso e "praticato" in Spagna, ma in tanti stanno pensando alla strategia da adottare quando all'asta verrà fatto il nome nel portoghese nato a Funchal.

Abbiamo chiesto a 4 nostri fantaesperti di darci qualche consiglio. Meglio sparare una cifra folle ma avere in squadra il Pallone d'Oro in carica, oppure rinunciare e puntare su una rosa equilibrata sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico? Ci sono "economisti" e "spendaccioni" ma tutti hanno una valida teoria.

A Marco Cattaneo, Riccardo Trevisani, Fayna e Andrea Marinozzi abbiamo chiesto di dirci tre cose:

1) Quanto budget sareste disposti ad investire per prendervi Cristiano Ronaldo al Fantacalcio

2) Qual è stato l'acquisto più costoso della vostra Lega privata nella scorsa stagione

3) Come si è piazzato a fine stagione chi aveva in rosa il giocatore costato di più

L'ultimo punto è quello più delicato: spesso chi ha puntato forte (o fortissimo) sui top bomber, ha dovuto fare (troppa) economia altrove. Risultato: a fine stagione è rimasto fuori dal podio. Ecco quindi le dritte dei "magnifici 4".