In attesa che si definisca la trattativa Cristiano Ronaldo, la Juventus inizia la stagione accogliendo i nuovi acquisti. Tra questi Emre Can, arrivato a Torino dopo la conclusione dell'esperienza al Liverpool. Escluso dai convocati della Germania per il Mondiale, il centrocampista si è subito presentato a Vinovo per iniziare la sua avventura alla corte di Massimiliano Allegri. Per lui anche giornata di presentazione, queste le sue parole: "Conoscevo la Juventus già da prima, si vede dalla sede e le strutture che è un grande club – ha dichiarato il centrocampista - In questo primo giorno è andato tutto bene. Ho parlato con Khedira, mi ha detto che questo club è eccezionale e sono contento di essere qui. Il mio primo allenatore era italiano, mi ha detto che la Juventus era un grande club e l'ho seguito sin da bambino, ora è contento che io sia qui. Il Mondiale non credo sia un problema, non andrà a influire sulla stagione alla Juventus. I calciatori saranno di nuovo freschi dopo aver recuperato, non ci saranno ripercussioni".

Cosa pensi del possibile arrivo di Ronaldo?

"Sarebbe bellissimo giocare con un calciatore come lui, non so se ci sono stati contatti. Ma oggi sono concentrato su di me"