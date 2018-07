Genoa, trattativa in chiusura per Lisandro Lopez

La trattativa tra il Genoa e il Benfica per Lisandro Lopez è in stadio avanzato: l’operazione, infatti, è prossima alla chiusura. Mancano soltanto alcuni dettagli ancora da sistemare, ma c’è la volontà comune delle parti per il rapido raggiungimento di un’intesa su tutta la linea. Dunque, siamo alle battute conclusive di un affare intavolato all’inizio dello scorso mese. Il giocatore, dopo l’interessamento del Genoa, aveva chiesto qualche giorno per confrontarsi con lo staff tecnico del club portoghese, con cui è legato fino al 2021, per capire il suo ruolo in vista della prossima stagione. La formula del trasferimento dovrebbe essere a titolo temporaneo, ma al momento non sono ancora noti particolari in proposito.

Inter, parentesi negativa

Il difensore argentino è reduce da un’esperienza all’Inter: arrivato in prestito nel mercato di gennaio, per dare a Luciano Spalletti il rinforzo in difesa di cui aveva bisogno, è stato impiegato soltanto in un’occasione contro il Bologna per sostituire l’infortunato Miranda. “Ho giocato pochissimo, quindi non posso avere un bilancio positivo. I titolari erano Miranda e Skriniar che si sono mantenuti su alti livelli, e Spalletti mi considerava inferiore a loro. Ho comunque imparato molto dal punto di vista tattico” aveva detto in un’intervista del mese scorso Lisandro Lopez.