Un rinforzo di esperienza per la difesa del Parma della prossima stagione. Manca ancora l'ufficialità, ma la società gialloblù ha di fatto chiuso per l'arrivo di Bruno Alves, difensore classe 1981 nell'ultima stagione ai Glascow Rangers. Il portoghese infatti nella tarda serata di lunedì ha risolto il contratto con il club scozzese rispetto alla scadenza naturale che era fissata al 30 giugno 2019 e adesso è pronto a far ritorno in Italia, ma questa volta al Parma, società che lo ha cercato con insistenza nei giorni scorsi e con cui ha già sostenuto e superato le visite mediche di rito: risolto il suo legame con i Glascow Rangers, adesso Bruno Alves potrà firmare il suo nuovo contratto con il Parma. Per il difensore portoghese si tratta di un ritorno in Serie A: nella stagione 2016/2017, infatti, il calciatore ha indossato per 36 volte la maglia del Cagliari in campionato realizzando anche un gol contro il Bologna.

Si tratta per Laurini, ufficiale Sepe

Affare Bruno Alves ormai chiuso, ma il calciomercato del Parma non si ferma qui: la società gialloblù infatti tratta con la Fiorentina per l'acquisto di Vincent Laurini. Il difensore classe 1989 è stato nel mirino degli spagnoli del Leganes, che però si sono tirati fuori dalla corsa al giocatore – almeno per il momento – dopo che la loro offerta da 1.6 milioni di euro è stata rifiutata. Adesso ci prova con insistenza il Parma, nel tentativo di trovare un accordo con la Fiorentina. Ufficiale intanto l'arrivo del portiere Luigi Sepe: "La Società Parma Calcio 1913 comunica l'acquisto titolo temporaneo annuale con diritto di opzione a favore del Parma e controopzione a favore dell'SSC Napoli del portiere Luigi Sepe (Torre del Greco – 08/05/1991) Il giocatore ha già raggiunto il ritiro di Prato allo Stelvio e si è aggregato al gruppo", si legge nella nota ufficiale diramata dal Parma attraverso il proprio sito web.