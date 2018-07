In Champions League

Feudo personale di Cristiano, il più vincente di sempre nonché il più prolifico nella storia del torneo: se il portoghese risulta il massimo marcatore assoluto nelle competizioni UEFA (123), Ronaldo è quindi il re del gol in Champions con 121 marcature a +21 su Messi. In particolare il fuoriclasse di Funchal è colui che ha realizzato più reti (107) in chiave UEFA con lo stesso club, ovviamente il Real Madrid. Abbiamo appena iniziato, d’altronde parliamo di un fenomeno nel suo habitat naturale: CR7 ha segnato più di tutti (19 gol) in un anno solare (2017), intervallo che l’ha premiato davanti a chiunque pure per numero di reti (32) in gare internazionali. È l’unico giocatore ad aver trovato il gol in tre finali distinte, due delle quali con altrettante maglie diverse al pari di Mandzukic e Vasovic. È inoltre il calciatore che ha registrato più doppiette (34) nonché triplette (7) sebbene condivida quest’ultimo exploit con Messi, tuttavia ne realizzò tre in una singola edizione (2015/16) a renderlo unico come il maggior numero di reti su punizione (12) nella rassegna. Cristiano è il solo protagonista ad aver trionfato per 7 volte nella classifica marcatori, graduatoria che si è aggiudicato in 6 occasioni consecutive. Nessuno come CR7, strepitoso per 7 anni di fila (2011-2018) raggiungendo sempre la doppia cifra. Il suo picco assoluto in una singola Champions League (17 gol) è naturalmente un record, primato come la verve dell’ultima edizione quando andò a segno in tutte e 6 le gare della fase a gironi. È infine l’unico giocatore ad aver trovato la rete in 11 partite di fila nonché l’unico ad aver segnato 10 gol totali contro una singola squadra: ebbene sì, parliamo proprio della Juventus.