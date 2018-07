Sei anni alla Juventus, conclusi con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia. Per Kwadwo Asamoah inizia una nuova avventura all'Inter, riuscita a convincere il ghanese a sposare il progetto nerazzurro dopo la scadenza del suo contratto con il club campione d'Italia. Numero 18 sulle spalle e tanta voglia di scendere in campo con la maglia della società di Suning: "Ho tantissima voglia di cominciare, sono contento dei messaggi dei tifosi e dei compagni di squadra - le parole di Asamoah a Inter Tv - mi sento come a casa. Il mio obiettivo è di dare il massimo in campo, dare una mano ai miei compagni e fare meglio rispetto all'anno scorso. Non posso fare tutto da solo, per fare bene dobbiamo essere uniti, duri e compatti come una squadra. Ho parlato con l'allenatore e mi ha fatto sentire subito parte del gruppo".