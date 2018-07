Monchi: "Cristante miglior centrocampista dello scorso anno"

Queste, invece, le parole di Monchi: "Siamo qui per la presentazione di un giocatore importante. Abbiamo preso il centrocampista più forte dello scorso anno, i numeri parlano chiaro. Il giocatore ha avuto un percorso molto importante anche in Nazionale. Siamo molto contenti".

Come valuta i primi giorni di lavoro?

"Ho visto un ottimo atteggiamento e il lavoro di Di Francesco, per me è sempre un piacere. Abbiamo un grande allenatore, è una cosa importante per una squadra come la nostra che ha acquistato dieci calciatori nuovi. E' importante avere un allenatore che lavora tanto con i giocatori. A livello economico siamo una società forte, anche se siamo lontani da tante altre società d'Europa. Ma a Trigoria abbiamo due cose importanti: il lavoro e il collettivo. Sono cose fondamentali per arrivare dove vogliamo, due valori che non possiamo dimenticare. E' la strada più vicina per il successo".

Quello della Roma è il miglior centrocampo d'Italia?

"Abbiamo un buon centrocampo, ma non so se è il migliore. Siamo contenti, abbiamo diversi ruoli coperti ed è una cosa importante. Siamo forti ma non ho bisogno di paragonarlo con altri, l'importante è essere contenti di quello che abbiamo fatto. Altri rinforzi? Non ci saranno altri acquisti a centrocampo. Finito il campionato abbiamo riflettuto su cosa cambiare, non solo a centrocampo. E sul mercato abbiamo cercato di avere queste cose. Di Cristante abbiamo preso il calcio, i gol, la forza, l'inserimento. Di Pastore la qualità e la possibilità di soluzioni. All'Olimpico abbiamo perso troppe gare, dobbiamo cercare delle soluzioni per vincere di più in casa".

Quale futuro per Lorenzo Pellegrini?

"Per me è importante tenerlo. Avere Pellegrini e Cristante è motivo d'orgoglio per noi e per i tifosi che tifano anche per la Nazionale, sono il futuro dell'Italia".

Chiesa è un obiettivo?

"Mi piace, ma è un giocatore della Fiorentina. Dobbiamo parlare solo dei calciatori della Roma, oggi è un giorno importante perchè abbiamo qui Cristante e dobbiamo pensare a questo".

C'è un tempo limite per il mercato in uscita? Se arrivasse l'ultimo giorno un'offerta per Alisson l'accettereste comunque?

"Tutto ha un tempo, un senso. Non posso dire quale giorno preciso, ma tutto ha un tempo".

Obiettivo scudetto?

"Nulla è utopia, per poco lo scorso anno non arrivavamo in finale di Champions. Sarà difficile perchè c'è una squadra che vince da 7 anni, ma dobbiamo provarci per i nostri tifosi".