I tifosi del Napoli sognano il grande colpo in attacco, tra la suggestione Cavani e l'idea Alvaro Morata. Per il momento, però, la realtà dice che gli azzurri sono concentrati sull'acquisto di un nuovo terzino da regalare a Carlo Ancelotti. Attualmente il Napoli a destra ha il solo Hysaj, dopo la partenza di Christian Maggio per scadenza di contratto. A sinistra, invece, ci sono Mario Rui e Faouzi Ghoulam, quest'ultimo però ancora in attesa di recuperare dopo i recenti problemi al ginocchio. Per questo motivo il Napoli cerca sempre un calciatore che possa giocare sia a destra che a sinistra ed il nome in cima alla lista di Cristiano Giuntoli è quello di Sabaly. Il senegalese del Bordeaux, reduce da un ottimo Mondiale giocato con la sua Nazionale, piace agli azzurri e in passato ha giocato su entrambe le fasce. Ci sono stati dei nuovi contatti, anche perchè la pista che porta a Lainer del Salisburgo continua a non sbloccarsi. Un'altra alternativa è Jeremy Toljan, calciatore di proprietà del Borussia Dortmund. Il classe 1994 piace agli azzurri e ad Ancelotti, potrebbe essere una possibilità da sviluppare. E anche lui, come Sabaly, potrebbe giocare sia a destra che a sinistra.

Stoke City su Chiriches

Se sulle fasce manca almeno un altro calciatore, al centro della difesa il Napoli non dovrebbe avere problemi. Confermata la coppia titolare formata da Raul Albiol e Kalidou Koulibaly, è rientrato dal prestito allo Spartak Mosca anche Nikola Maksimovic. Ci sono poi Lorenzo Tonelli e Vlad Chiriches. Quest'ultimo è finito nel mirino dello Stoke City, che ha presentato un'offerta da 15 milioni per il difensore rumeno. Il Napoli ha però rifiutato la proposta del club inglese.