A Dimaro continua la preparazione del Napoli, sempre al lavoro con Carlo Ancelotti in attesa dei prossimi impegni e dell'inizio della stagione. Intanto i tifosi aspettano i nuovi rinforzi, il sogno resta sempre quello di vedere in azzurro un grande attaccante ma al momento la priorità resta quella dell'arrivo di un terzino. A destra, attualmente, il Napoli ha soltanto Hysaj, mentre a sinistra c'è Mario Rui con Ghoulam che avrà ancora bisogno di tempo prima di rientrare a causa dei problemi al ginocchio avuti negli ultimi mesi. Ecco perchè gli azzurri stanno cercando un calciatore che sappia giocare sia a destra che a sinistra, caratteristiche che portano al nome di Sabaly. Il calciatore del Bordeaux è reduce da un buon Mondiale giocato con il Senegal, tra l'altro in squadra con Kalidou Koulibaly. Una pista che, nonostante le smentite di De Laurentiis, il Napoli non ha mai accantonato. Di Sabaly preoccupano le condizioni fisiche, dopo alcuni problemi avuti negli ultimi tempi. Il senegalese classe 1993 è in arrivo in Italia, verrà sottoposto a delle visite mediche a Villa Stuart, dopo di che il Napoli avrà certamente un'idea più chiara anche sul suo stato di forma.

Arias diviso tra Napoli e Atletico Madrid

L'altro nome caldo è quello di Santiago Arias, altro calciatore reduce da un buon Mondiale giocato con la maglia della Colombia. Il classe 1992 è in scadenza nel 2019 e lascerà il PSV, sta quindi riflettendo sul suo futuro. Quella del Napoli, infatti, non è stata l'unica chiamata importante ricevuta da Arias in questo periodo. L'esterno è anche nella lista dell'Atletico Madrid, che vorrebbe puntare su di lui dopo come sostituto di Sime Vrsaljko (sempre più vicino all'Inter). E per Arias è il momento delle riflessioni.