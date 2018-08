Ruolo

L'abbiamo ammirato nei panni del terzino e del centrale di difesa, ma adesso il suo ruolo è un altro. Lo stesso Maldini ha impiegato parecchio tempo a capire quale fosse: cosa potesse dare al calcio smessi i panni del giocatore, in quale ruolo appunto potesse essere più utile alla causa. Tipico - un simile rimuginamento - di chi vuole fare le cose bene perché sente il senso dell'appartenenza e alla sua famiglia vuole garantire solo il meglio di sè. Gli è stato chiesto chiaramente quale sarà il suo ruolo, probabilmente finirà di capirlo bene solo mentre inizierà a lavorarci su; la certezza è che le tante proposte ricevute negli anni non l'avevano mai stuzzicato prima d'ora perché il "ruolo" non era quello adatto, e lui si sarebbe sentito inutile. Come se Sacchi gli avesse chiesto di giocare centravanti: per il bene della famiglia, probabilmente gli avrebbe fatto notare che in squadra c'era già Van Basten.