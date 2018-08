Roberto Soriano riparte dal Torino. Dopo l’avventura di due anni in Liga spagnola con la maglia del Villarreal, il centrocampista classe 1991 ha scelto di tornare in Italia. Vestirà la maglia numero 6 dei granata, che lo hanno ufficializzato (e così faranno anche con Simone Zaza) proprio nell’ultima giornata disponibile prima della chiusura del calciomercato. “Il Torino Football Club - si legge nel comunicato della società . è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione dal Villarreal Club de Futbol il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Soriano”. Il riscatto del centrocampista ex Sampdoria sarà legato al numero di presenze che farà nella prossima stagione e la cifra totale dell’operazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro (1 per il prestito, 14 per il riscatto).

Soriano: "Avevo voglia di tornare in Serie A"



Appena dopo la firma, lo stesso centrocampista, felice per la nuova avventura alle porte, ha voluto salutare i suoi nuovi tifosi: “L’esperienza in Spagna è stata gratificante e mi ha fatto conoscere e scoprire cose nuove, però la voglia di tornare a casa e di confrontarmi ancora con la Serie A cresceva di giorno in giorno - ha raccontato al sito ufficiale del Torino - Per questo voglio ringraziare il Presidente Cairo e il Torino per l’opportunità che mi hanno dato, adesso tocca a me meritare tanta attenzione e fiducia. Non vedo l’ora di iniziare, mettendomi a completa disposizione dell’allenatore e dei miei compagni con grande umiltà e voglia di fare bene”.

Cairo: "Soriano giocatore di livello internazionale"

A parlare dopo Soriano anche il presidente Cairo, che così ha accolto il nuovo giocatore granata: “Sono lieto di accogliere Roberto Soriano con il più cordiale benvenuto al Toro - ha ammesso - Sono soddisfatto per aver inserito nel nostro organico un centrocampista di riconosciuta levatura internazionale, che non ha certo bisogno di presentazioni. Dopo aver confermato tutti i nostri migliori interpreti e aver aggiunto elementi in cui crediamo tanto nel presente e ancor più in prospettiva, l’ingaggio di Soriano completa e rafforza il nostro organico. La sua esperienza, unita alle indubbie capacità tecniche, alla personalità e alla voglia di tornare protagonista in serie A, consentirà alla squadra di compiere un’ulteriore salto di qualità. Ora la parola passa al campo, dunque buon lavoro a tutti e Sempre Forza Toro”.