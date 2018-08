Le alternative

L'attaccante classe 1993 è una delle opzioni vagliate dai Blancos per rinforzare il proprio pacchetto offensivo, ma non l'unica. Il profilo cercato non è per forza quello di un top player, ma quello di un calciatore in grado di adattarsi perfettamente all'attuale squadra, in grado quindi di saper accettare la panchina e dare un valido ricambio a Benzema o Bale. Per questo i nomi più caldi sono quelli di Rodrigo e Mariano. Il primo ha il totale apprezzamento di Lopetegui che lo ha convocato in passato con la Spagna, sia nell'Under 21 che con la Nazionale maggiore in vista del Mondiale. Cresciuto proprio nella cantera del Real, Rodrigo potrebbe essere ceduto dal Valencia dopo che quest'ultimo si è assicurato in estate sia Gameiro che Batshuayi. Il suo prezzo si aggira sui 60 milioni di euro. Si tratterebbe di un ritorno anche per Mariano Diaz - lo stesso percorso intrapreso quache anno fa da Morata -, esploso definitivamente a Lione nella passata stagione con 18 reti e 5 assist in 34 presenze.

Le ultime due piste portano infine alla Germania. La prima è quella legata a Timo Werner, punta 22enne del Lipsia e della Nazionale tedesca che ha già mostrato in queste stagioni il suo enorme talento. L'investimento sarebbe ripagato dalla giovane età del calciatore e dalla sua capacità di muoversi con naturalezza su tutto il fronte d'attacco. Sarebbe invece più un colpo ad effetto e meno in linea con quanto fatto vedere negli ultimi anni il possibile acquisto di Robert Lewandowski. Il polacco ha manifestato più volte la volontà di lasciare il Bayern, magari proprio per andare al Real, ma la società bavarese non ha voluto accontentarlo e lo ha tolto dal mercato. Vedere un cambio di scenario in questi ultimi giorni appare quindi, almeno al momento, improbabile. Perez non vuole concedersi a facile follie ma effettuare acquisti solo in caso di 'occasioni', come quella che si è presentata con l'arrivo di Courtois.