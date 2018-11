Joachim Andersen si lega ancor di più alla Sampdoria. Il club, infatti, ha annunciato il rinnovo del giocatore danese attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joachim Christian Andersen. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 20 presenze con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2022”. Rispetto al precedente accordo, è stata allungata la durata dei termini e al difensore è stato aumentato l’ingaggio. Un segnale importante di stima e fiducia della società nei confronti di uno dei prospetti più interessanti del nostro campionato. Andersen, infatti, è un classe 1996 ed è già un obiettivo di mercato di diversi grandi club, su tutti l’Inter. I nerazzurri si muovono già da diverse settimane per il calciatore, così da bruciare la concorrenza delle altre squadre che lo seguono.

L’intuizione di Giampaolo

Andersen era stato acquistato nell’estate 2017 dal Twente. In questa stagione, per le partenze di Silvestre e Skriniar, Marco Giampaolo ha deciso di lanciarlo come titolare e il danese non ha saltato nessuna partita di campionato: undici su undici, mai stato sostituito. Dimostrando così di essere più che pronto per un campionato impegnativo come quello italiano.