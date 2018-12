Tommaso Giulini fa chiarezza sul calciomercato del Cagliari. Il presidente rossoblu, a margine di un evento organizzato dalla Regione Sardegna, ha spiegato come Nicolò Barella, giocatore tra i più richiesti in Italia dalle big, non si muoverà a gennaio: “Nella finestra di mercato invernale dovremo sostituire Castro - ha spiegato - che come sapete sarà fuori fino a fine stagione per l’infortunio al ginocchio. Penseremo a trovare un giocatore che possa inserirsi bene in squadra per sostituire Lucas, non di certo a perdere Nicolò, il nostro miglior giocatore”. Una battuta, poi, si questo inizio di stagione di alti e bassi per la squadra di Maran: “Abbiamo fatto 16 punti in 14 partite, speravamo in qualcosina in più. Qualche passo falso c’è stato: dalla prima di campionato a Empoli alla sfida sbagliata contro il Frosinone. Non siamo stati aiutati neanche da qualche decisione arbitrale, come domenica scorsa con un fallo su Joao Pedro da rigore che doveva essere rivisto dal Var, ma purtroppo non lo è stato. Inoltre anche il secondo giallo a Barella non ha convinto: a 10’ dalla fine stavamo provando a vincere la gara, la seconda ammonizione a detta di tutti era più un fallo di gioco, per molti neppure un fallo. Si è parlato tanto di quello che è successo con la Roma… e proprio contro la Roma giocheremo la prossima”. Sul finale di intervista, il presidente rossoblu ha anche accennato ai lavori in corso della società in vista della festa del Centenario del club: “Stiamo pensando ad alcune iniziative per il Centenario, decidendo anche come e quando festeggiarlo: siamo al lavoro per cercare di fare il meglio possibile”, ha concluso.