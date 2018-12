In tre anni all'Udinese ha segnato più di 40 gol, vincendo il titolo di capocannoniere nel 1998/1999 con 24 reti in Serie A. Marcio Amoroso ha iniziato proprio in bianconero la sua carriera europea, portato dalla società friulana in Serie A dal Flamengo. Poi il trasferimento al Parma e l'esperienza tedesca al Borussia Dortmund, prima dell'avventura spagnola al Malaga e del ritorno in Italia, per sei mesi, al Milan. In rossonero ha vissuto la sua ultima esperienza europea, prima di rientrare definitivamente in Brasile. In Serie A e in particolar modo all'Udinese, Marcio Amoroso ha vissuto il suo sogno. Quasi 20 anni dopo la storia si ripete: un altro Amoroso, infatti, giocherà con i bianconeri. Matteo, figlio dell'ex attaccante brasiliano, ha infatti firmato proprio per l'Udinese e giocherà con l'under 16 della società friulana.

"Mio figlio sta realizzando il mio stesso sogno"

Un emozionante ritorno per Marcio Amoroso che, a distanza di tempo, porta ancora nel cuore Udine. L'ex attaccante bianconero ha condiviso le sue sensazioni su Instagram, attraverso questo lungo post: "Il mondo dei giri e milioni di giri. Quando ero bambino, sognavo di diventare un giocatore di calcio e di giocare nel campionato italiano, più difficile al mondo. Ho realizzato il mio sogno vestendo il mio amato colore bianconero dell'Udinese, club che ha come idoli due grandi come Zico e Totò Di Natale. Oggi vedo mio figlio Matteo Amoroso seguire le mie orme e avere l'opportunità di giocare per il club in cui sono cresciuto nel calcio europeo, diventando il capocannoniere del campionato nella stagione 98/99. Il volto di questo ragazzo, che ha lo stesso sogno mio, è fantastico. Quello che ti auguro figlio mio è tanto successo, umiltà, carattere e professionalità. Che tu possa essere molto felice con questa maglietta".