Sarà il tempo a decidere se Aaron Ramsey vestirà la maglia della Juventus, ma le prodezze del gallese fanno già stropicciare gli occhi ai tifosi bianconeri. Il classe 1990 dell’Arsenal è un obiettivo concreto e la Juve è avanti rispetto alle concorrenti - tra queste Inter e Paris Saint-Germain - per “prenotare” il centrocampista subito nel mese di gennaio, quando potrebbe firmare (perchè in scadenza di contratto) in vista di giugno 2019. Mentre la dirigenza è al lavoro per chiudere l’affare, i tifosi juventini possono sognare ripercorrendo le giocate di Ramsey, che in questo 2018 è stato in più occasioni protagonista di gol memorabili.

Fulham-Arsenal, un tacco da sogno. Ma non solo…

È proprio del gallese la rete più bella del 2018 di Premier League. Il suo gol di tacco, realizzato nel derby di Londra contro il Fulham, è diventato virale in tutto il mondo. Per la giocata di fino, sì, ma anche per l’azione che ha portato al momentaneo 1-3, iniziata dai giocatori dell’Arsenal nella propria area di rigore e terminata nella porta opposta. Ramsey ha messo la ciliegina su un contropiede incredibile, di cui lui stesso è stato protagonista (oltre che per il gol) anche con un dribbling sulla trequarti. Il classe 1990 non è comunque nuovo a giocate nel genere e non bisogna tornare troppo indietro nel tempo per recuperarle: nell’aprile scorso, infatti, segnò sempre di tacco - questa volta, però, al volo - nel match di Europa League contro il Cska, realizzando uno dei gol più belli della scorsa edizione della competizione.