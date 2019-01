La sparizione del piccolo Buddha

Poi però qualcosa si inceppa. Eriksson, che non è mai stato il suo primo fan (“Non mi serve”, aveva detto a Cragnotti quando gli era stato proposto il suo acquisto. “Le servirà”, la risposta del presidente), lo accantona appena trova il suo “undici” ideale, in cui a centrocampo c’è la sostanza di Almeyda, Nedved e Stankovic (chiamatela solo sostanza…), mentre per i lampi di genio (assist inclusi) ci si affida a Mancini, che si abbassa e fa da raccordo. In tutto 15 presenze in campionato, solo 4 partendo da titolare (e venendo sempre sostituito), le altre subentrando nei finali di gara. Le uniche tracce del pelato nell'anno in cui la Lazio regala lo scudetto al Milan di Zaccheroni dilapidando 7 punti di vantaggio e vince la Coppa delle Coppe in finale contro il Maiorca di Cuper. De la Peña può rimettere i suoi sandali di cuoio e ripartire.

Finisce in prestito all’Olympique Marsiglia, per un’altra opaca stagione, poi la vita gli riserva un ritorno dopo l’altro: al Barcellona, nuovamente in prestito (2000-2001), dove però non è più l’idolo di casa; alla Lazio (2001-2002), dove in un anno intero si vede in campo appena una volta; di nuovo a Barcellona, ma non al Barcellona, bensì all’Espanyol, con cui si prende una piccola rivincita facendosi amare dai suoi nuovi tifosi soprattutto per una doppietta nel derby vinto 2-1 contro i blaugrana di Messi. Il primo addirittura di cabeza.