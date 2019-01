La “maledizione della fascia sinistra”, così la chiamavano all’Inter. Dopo Andreas Brehme, che l’aveva arata avanti e indietro con eccellenti risultati, in nerazzurro non si erano più visti terzini sinistri all’altezza. Un continuo alternarsi di nomi ed esperimenti, tutti con un unico risultato: far rimpiangere il tedesco ambidestro che usava il sinistro per la potenza e il destro per la precisione.

Po esse fero e po esse piuma…

L’unica eccezione, un giovanissimo Roberto Carlos scovato quasi per caso e che avrebbe rappresentato la soluzione per oltre un decennio, fu venduto dopo una stagione, tra l’altro ottima, su suggerimento di Hodgson che lo riteneva indisciplinato tatticamente. Episodio che non faceva che rafforzare l’idea: una maledizione.

Finché, nel 1999, qualcuno non sussurrò “Forse ci siamo”. È l’anno in cui Moratti, stanco di perdere, tenta una strada che non avrebbe mai pensato di percorrere, e ingaggia per la panchina l’ex-juventino Marcello Lippi, che rivolta la rosa come un calzino. Si dice addio a colonne come Bergomi, Pagliuca e Simeone; arrivano Vieri, Peruzzi, Jugovic, Panucci, Blanc e, tra tanti nomi noti, quello di un greco semisconosciuto, Grigorios Georgatos, pagato neanche poco: 15 miliardi all’Olympiakos. Chiacchiere tra milanesi sotto l’ombrellone: “Ruolo?”. “C’è scritto terzino sinistro…”. “E da dove viene?”. “C’è scritto greco…”.

Assaggia, so’ greche!