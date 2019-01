Non era una banana

La storia a questo punto va seguita su due binari paralleli. Uno, quello che porta Marotta a cercare frettolosamente un nuovo trequartista e a trovarlo in Hernanes (dall’illusionista al profeta: non esattamente la stessa cosa. La Juve resterà vincente nonostante un avvio di campionato da incubo, ma quel vuoto non sarà colmato). L’altro, il binario morto che conduce Draxler a una stagione avara di soddisfazioni, che nell’estate seguente lo porterà a esternare tutto il proprio malessere: “Mi erano state promesse altre cose, i dirigenti lo sanno” (il famoso “progetto”…). E poi l’ammissione, alla Bild: “Il mio obiettivo è andarmene da qui”. Tempo pochi mesi e Draxler finirà fuori rosa, “salvato” nel mercato invernale dal Psg (altri sceicchi, altra offerta a cui non si può dire no: 45 milioni al Wolfsburg per un separato in casa), dove rifiorirà.

Durante quel periodo triste e solitario, Draxler ripenserà anche alla Juventus, ma i bianconeri hanno ormai altri piani: puntano su Pjaca e non vogliono dare l’impressione di aver promosso lo strappo tra giocatore e club per poi fiondarsi come avvoltoi. Marotta gira al largo, Draxler invece ripensa a cosa sarebbe stato se… “Quando la Juventus partì male in campionato pensai di aver evitato una bella buccia di banana. In realtà sarebbe stato bello vincere scudetto e Coppa Italia…”. Per una volta, l’illusionista era stato illuso.