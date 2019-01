Per il momento il calciomercato del Milan non riserva grandi novità. Il vero colpo dei rossoneri è stato senza dubbio Lucas Paquetà, centrocampista classe 1997 prelevato dal Flamengo per 35 milioni di euro e che si è legato al club fino al 2023. Gli accordi necessari per il buon esito dell’operazione erano stati già raggiunti a dicembre, mentre agli inizi di gennaio è stato formalizzato il suo trasferimento con firme, visite e deposito dei documenti. Se non sono attese notizie sul fronte delle entrate, dei movimenti sono possibili in uscita. È ai dettagli il trasferimento di Alen Halilovic al Besiktas: ci sono stati già degli incontri tra le parti e bisogna soltanto limare gli ultimi aspetti. Il croato ha trovato poco spazio al Milan, avendo sommato solo tre presenze per un totale di 60 minuti giocati.

Sarri, messaggio a Higuain

Intanto sembrano essersi placate le voci di un trasferimento di Gonzalo Higuain al Chelsea. Mentre Maurizio Sarri spinge per l’arrivo dell’argentino, la società inglese non è convinta di un investimento così importante per un giocatore che il prossimo dicembre compirà 32 anni. Intanto l’allenatore è stato chiaro: servono due attaccanti, ma ha anche precisato di non essere coinvolto direttamente nelle strategie di mercato del club. È logica la sua preferenza verso un giocatore che conosce e con cui è stato in grado di fare grandi cose, ma al momento non è ancora cominciata alcuna trattativa. Dunque, resta solo da attendere eventuali sviluppi futuri.