Diego Godin all’Inter è ormai un affare concluso: manca solo la firma che sancisca il passaggio in nerazzurro del difensore uruguaiano, che si trasferirà a Milano a parametro zero il prossimo giugno (per lui un biennale con opzione per il terzo anno, ndr). C’è però chi, come una parte dei tifosi dell’Atletico Madrid, non molla, provando in tutti i modi a convincere il difensore a rinnovare il suo contratto con i colchoneros. In un ultimo, disperato tentativo, infatti, un gruppo organizzato, la UNION de Penas, ha indetto una manifestazione nei pressi del Wanda Metropolitano per la mattinata di domenica. Come divulgato attraverso un comunicato ufficiale, i tifosi si ritroveranno alle ore 11.00, un’ora circa prima del match di Liga contro il Levante, di fronte allo stadio, per urlare a gran voce il loro amore per Godin, con l’obiettivo di convincerlo a cambiare idea sul suo futuro. Tutti in piazza dunque, con striscioni e bandiere, per scongiurare la partenza di una delle stelle della squadra di Simeone nonché uno dei volti storici dell’Atletico, a Madrid dal 2010.