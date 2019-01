Flop con plusvalenza

Lasciata all’improvviso da Capello, Emerson e Zebina, quella è la Roma di Prandelli-Voeller-Delneri, i tre tecnici che si alternarono alla guida della squadra durante la stagione, con il primo che rinunciò all’incarico già durante il ritiro estivo per problemi personali. Non il momento migliore, insomma, per approdare in giallorosso.

In campionato Mido gioca 8 spezzoni, circa 240’ in tutto, senza mai partire da titolare. Di gol neanche l’ombra. La partita che aspetta di più, il “derby” contro l’amico Ibra (e la squadra in cui avrebbe potuto giocare), la vede tutta dalla panchina: vince 2-0 la Juventus, con Zlatan ovviamente titolare. A gennaio la sua avventura in giallorosso è già terminata, va in prestito al Tottenham per un anno e mezzo. Intanto Ibra, grazie al lavoro di Capello, segna 16 gol nella sua prima stagione in Serie A.

In Premier, Mido non fa nemmeno male, tanto che nell’estate 2006 gli Spurs lo acquistano a titolo definitivo per 6,75 milioni, garantendo dunque alla Roma perfino una plusvalenza. Si può parlare di “affaraccio” dopo una conclusione del genere? Per i tifosi giallorossi forse sì: loro ancora pensano a quello che sarebbe stato se Mino Raiola non avesse scambiato le carte d’imbarco dei due amiconi.