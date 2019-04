Arriva il Tardelli "antico"

Poi però accade che Lippi, dopo la prima di campionato (sconfitta con la Reggina), se ne esce con quella frase sui giocatori da appendere al muro e prendere a calci nel sedere, suggerendo a Moratti di cacciare l’allenatore (che poi sarebbe lui) e la storia di Vampeta prende una direzione inaspettata.

Moratti infatti raccoglie l’invito di Lippi e mette in panchina Tardelli, il Tardelli antico, che dopo il primo allenamento, con le parole di Antognoni che gli risuonano ancora nelle orecchie, dice al Tardelli moderno qualcosa tipo “Scusa ma io non ti conosco proprio”. Vampeta, mezzo vampiro e nell’occasione molto capeta, replica “Nemmeno io ti conosco” e forse non è la risposta ideale, se vuoi cercare di conquistare la fiducia di un nuovo allenatore. Tardelli infatti lo prende così tanto in simpatia che da quel giorno, ogni domenica, lo vuole accanto a sé, in panchina. A gennaio la cessione è una liberazione per tutti: l’Inter cerca di piazzarlo in ogni modo e alla fine lo scambia con Dalmat del Psg, poi a fine stagione lo rispedisce in Brasile al Flamengo in cambio di Adriano. Tutto sommato, hanno fatto affari peggiori, in casa inter.

Un ricordo di...vino

Di Milano gli restano pochi ricordi, il più nitido – nonostante per sua stessa ammissione quella sera fosse ubriaco – è quello di una festa a casa dell’amico Ronaldo in cui si scolò una bottiglia di vino… santo. “Ero già sbronzo quando andai a pigliare una bottiglia dalla sua cantina. Purtroppo era il vino regalatogli da papa Giovanni Paolo II durante una visita in Vaticano... Ronaldo si incazzò, voleva che gliela pagassi. Ma il vino sapeva d’aceto...”. Delusioni così le può capire solo chi ha speso 30 miliardi convinto di aver preso il regista della Seleçao e invece…