Voci, che per il momento sono destinate a rimanere tali. Il nome di Ivan Perisic è stato nuovamente accostato alla possibilità di un trasferimento dall’Inter negli ultimi giorni, ma il croato con ogni probabilità non lascerà i nerazzurri prima del termine della stagione. Dovrebbe arrivare un’offerta importante, e se si considera che la dirigenza ha rifiutato 50 milioni di euro dal Manchester United si comprende che la cifra da proporre debba essere orientativamente simile. Peraltro, anche se l’importo convincesse l’Inter, resterebbe il problema di trovare un sostituto all’altezza in tempi decisamente brevi, visto che la sessione di calciomercato invernale è quasi giunta al termine. L’attenzione della società in questo momento – dopo aver concluso l’operazione Cedric Soares – è maggiormente orientata ai risultati del campo e non tanto sui movimenti di mercato: i nerazzurri affronteranno il Torino in campionato e subito dopo la Lazio in Coppa Italia e la rosa a disposizione di Luciano Spalletti è ritenuta idonea per raggiungere gli obiettivi stagionali.

L'influenza delle voci di mercato

L’allenatore non ha nascosto quanto le voci di mercato abbiano potuto influenzare il giocatore. Distratto nel lavoro quotidiano, questo sarebbe uno dei motivi – secondo Spalletti – per cui il rendimento di Ivan Perisic non è più quello della scorsa stagione. Prestazioni poco convincenti che potrebbero aver causato anche una leggera svalutazione del suo costo di mercato.