Contro il Napoli c'è stato l'esordio di Piatek, seconda novità di questo 2019 del Milan dopo l'arrivo di Paquetà. Ma il mercato dei rossoneri non è ancora finito, si cerca ora un nuovo esterno offensivo da regalare a Gattuso. E, in questo senso, s'insiste per il ritorno a San Siro di Gerard Deulofeu. Lo spagnolo ha già vestito la maglia rossonera per i sei mesi conclusivi della stagione 2016/2017, segnando 4 gol in 17 partite. E il Milan ora insiste per il ritorno, con il Watford che però non apre alla formula del prestito con diritto di riscatto ma chiede 25 milioni per il cartellino dell'esterno. I rossoneri, però, stanno provando un nuovo assalto, con una possibile nuova offerta, per convincere il club inglese.

Si allontana Carrasco

Un altro nome sulla lista del Milan era quello di Ferreira Carrasco. Il belga, però, è sempre più in orbita Inter e nell'operazione coi cinesi del Dalian Yifang potrebbe essere inserito anche Antonio Candreva.