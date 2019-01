Calciomercato, tutte le trattative del 30 gennaio

La Fiorentina continua a fare spesa in casa Empoli dopo gli acquisti di Traorè - che resterà in prestito in azzurro per altri sei mesi - e di Terracciano, che è andato a fare il secondo a Lafont. Il protagonista, a questo giro, è Jacob Rasmussen, difensore classe 1997. Le parti, infatti, stanno per chiudere, con il danese che resterà all'Empoli fino alla fine della stagione per poi trasferirsi in viola. A fare subito il percorso inverso sarà Kevin Diks, difensore classe 1996 che non è mai sceso in campo in questa prima parte di stagione.